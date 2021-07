Terviseamet tahtis vaktsiine-ravimeid kaitsta seadmerikke eest. Miks nad seda teha ei saanud?  

Jaaninädala kuumaga riknes terviseameti külmladudes hunnik koroonavaktsiine ja muid ravimeid. Tekkinud kahju ulatub üle kolme miljoni euro. Varasemalt on Õhtuleht kirjutanud, et terviseametil on võimalikest kindlustusvariantidest kõige laiapindsem, kuid see ei hõlma siiski seadmerikkeid.