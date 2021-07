KUUMUS MATAB HINGE! Kas palavusega välditakse spordisaalides käimist? 

Suure leitsakuga on väga raske ennast trennirajal hoida, kuna päike meelitab inimesi pigem rannamõnusid nautima kui spordisaali. „Muidugi on kliente palaval suvel vähem kui talveperioodil, eks ole see ka ju puhkuste ning reisimise periood,“ ütleb Sparta spordiklubi peatreener Tiina Mikk.