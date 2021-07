Saksa politsei hoiatab üleujutuste järel petturite eest 

Ainuüksi Saksamaal on üleujutustes hukkunud 165 inimest, kirjutab Deutsche Welle. Kitsastes orgudes üle kallaste tunginud jõgede tõttu on hävinud terved külad. Siiski on näha vaibumise märke: võimude sõnul pole enam ohtu, et Kölni lähedal kõrguv Steinbachi tamm puruneks. Ehkki mitmes kohas on olukord jätkuvalt eluohtlik, toimuvad mitmel pool juba koristustööd. Päästjad otsivad teadmata kadunuks kuulutatud inimesi. Nii mõneski kohas hävitasid tulvaveed infrastruktuuri nii põhjalikult, et puhast vett ei jätku veel tükk aega.