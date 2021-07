EESTI GRETA THUNBERGID ANNAVAD NÕU: meil ei ole vaja kümmet ideaalset veganit, vaid sadat inimest, kes söövad vähem liha 

Jaanika Kartau (24) on Eesti Fridays for Future (inglise k – reeded tuleviku nimel) aktivist. FFF koosneb aktiivsetest noortest, kes kõik tegelevad igapäevaselt kliimamuutuste vastu võitlemisega. „Me lihtsalt tahame, et metsad püsiksid, õhk oleks puhtam ja igal pool oleks hea olla. See tundub nagu kõige loogilisem asi, mida maailmas teha,“ räägib ta.