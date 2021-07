Seisukoht | Mida teha rõdul suitsetavate naabritega? 

Vähegi suuremas seltskonnas istudes kerkib sellel suvel ikka ja jälle üles mure, et inimestel on aknad ööpäev läbi lahti ning kortermajade akendest imbub sisse naabrite suitsuvingu. Kuigi korteriühistu liikmetel on õigus nõuda, et teatud tegevusi rõdudel ei tehtaks, pole suitsetamine seadusega keelatud. Isegi kui ühistu selle keelab, siis pahatihti ei pakuta nikotiininäljastele välja alternatiive, näiteks muud eraldatud kohta. Või siis inimesed lihtsalt ei kuula.