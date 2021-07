Juhtkiri | Pensioniraha ootel Eesti 

Kuigi esmapilgul paistab kentsakas, et riik, mis lubas oma inimestel teisest pensionisambast raha vabalt välja võtta, teeb nüüd pingutusi, et niimoodi otsustanuid viimasel hetkel ümber veenda, on see paraku asjade loomulik käik. Esiteks muidugi sellepärast, et valitsuskoalitsioon, mis pensionireformile hoo sisse lükkas, pole enam sama, mis nüüd muudatuse jõustumise ajal. Teiseks on rohkem kui 150 000 esimeses voorus lahkuja seas kahtlemata neid, kel oleks objektiivselt soodsam kogumisega jätkata või vähemalt raha väljavõtmisega oodata.