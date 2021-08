ARVUTAME ROHELISEMAKS! Miljonite tonnide küsimus: Eesti teatab maailmale, et meie metsad seovad süsinikku – aga tegelikult on vastupidi! 

Kuidas on võimalik, et Eesti metsamaa suurus mingil aastal tagantjärele aina muutub… ja siis uuesti muutub… ja taas muutub, nii et lõppu pole nähagi? Selgub, et keskkonnaagentuur kasutab arvutustes imelisi algoritme, mis muudavad tagantjärele igal aastal metsamaa pindala suuremaks. Metsade tagavara arvutustes kasutatakse aegu, mil harvesteride asemel tegid metsa veel saemehed ning puude jahvatamine pelletiteks oli alles lapsekingades.