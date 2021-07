Presidendiks pürgimisest loobunud Jüri Raidla: naine kartis siiralt, et kui peaksin sattuma Kadriorgu, töötan ennast üle

Raidla sõnul toimus viimase kahe nädala jooksul presidendiks kandideerimise teemal mitmeid arutelusid nii ettepaneku tegijate kui lähedastega.

Raidla rõhutab, et üks asi on vabariigi presideniks kandideerida, kuid hoopis teine asi presidendi ülesandeid täita. Ta ütleb, et pole iial läinud kuskile midagi tegema, teades, et tema ettevalmistatus on ebapiisav.

Raidla toob välja, et riigijuht peab pädev olema kolmes laias valdkonnas: põhiseaduse valvamine, riikluse visioon ja välispoliitika. Just viimast nimetas ta enda nõrgaks kohaks.

„Põhiseaduse valvur on teema, mis on mulle enam-vähem konti mööda ja loodetavasti midagi sellist, millega saaksin hakkama. Teine on riikluse visioon. Ma ei räägi riigireformist, kuigi riigireform on ka üks osa riikluse visioonist. See on natuke nagu riigiõigusliku filosoofi roll. See on tegelikult põhiseaduse mõttes sõnumilooja ja sõnumitooja. Siin peaks mul ka olema ettevalmistus olemas ja perspektiiv hakkama saada,“ seletab Raidla.

„Välispoliitikas mul tõepoolest ettevalmistust ei ole. Ma olen üsna aktiivne meediatarbija ja ma mõtlen kaasa välispoliitilistele teemadele, aga mul ei ole vajalikku ekspertiisi,“ tunnistab ta. „Rõhutan, et Kadriorg ei ole mingit sorti elukestva õppe auditoorium. Kui ikkagi vabariigi president istub sinna tooli, siis ta on ametis esimesest päevast alates ja peab olema võimeline kõiki kolme suurt valdkonda piisavalt katta.“

Välispoliitikas ebapiisav ettevalmistatus