Jüri Raidla loobus võimalusest saada presidendiks

Allikas viitas Delfile, et Kaja Kallas ja Jüri Ratas on valmis leidma konsensust, et presidendiks võiks nende toetusel pürgida Eesti esimene justiitsminister Jüri Raidla. Raidla kinnitas hiljem Äripäevale, et on kaks nädalat pidanud vestlusi presidendi ametisse kandideerimise teemal, kuid on otsustanud anda eitava vastuse.