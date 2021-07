Valitsused sihivad Iisraeli nuhkvaraga aktiviste ja ajakirjanikke 

Mitmed meediaväljaanded väidavad, et jälitustarkvaraga äritsev Iisraeli ettevõte NSO Group on müünud vastuolulist tarkvara autoritaarsetele valitsustele, kes on suunanud pahavara inimõiguslaste ja ajakirjanike seadmetesse. Hiljuti jõudis meediasse nimekiri umbes 50 000 lekkinud telefoninumbriga. Ehkki väited pole uued, selgus, et sihtmärke võib olla varem arvatust tunduvalt rohkem. Pole täpselt teada, kust nimekiri pärineb või kui palju telefone on tegelikult häkitud.