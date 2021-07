Züleyxa Izmailova | Kliimakriis on käes. Mida teeb Tallinn? 

Täna kehtiv Tallinna kliimakava ei anna aga vastuseid kõige olulisema kohta – kuidas linn säilenõtkuse saavutab ja kuidas linnaelanikud kliimamuutusega toime tulevad. Üleujutustest ja kuumalainetest tulenevate riskide maandamiseks on vaja lahendada valglinnastumise, ummikute ja järjest hoogustuva autostumise probleemid. Aga Tallinn tammub paigal ja kohati liigub lausa tagurpidi.

Miks ei suuda Eesti rikkaim omavalitsus kliima ja liikuvuse küsimustes ajaga kaasas käia? Jõuetu tegutsemise taga on teadmiste, kuid peamiselt siiski poliitilise tahte puudumine. Prioriteedid on selgelt mujal.

Kõik vajalik 15-minutilise rattasõidu kaugusel!

Pikalt kestev laisk poliitiline ainuvõim on saanud piduriks uutele ideedele ja ei lase parematel lahendustel elanikkonna kasuks tööle hakata. Inimestest hoolimise ja elukeskkonna paremaks tegemise asemel suunab istuv Keskerakond avalikke ressursse hoopis enese võimu taastootmisele. Süsteemsete muutuste juhtimiseks vajame aga senisest märksa suuremat kaasatust nii inimeste kui ka ideede mõttes. Läbipaistva ja laiapõhjalise valitsemisega saame tagada, et võimalikult paljude inimeste huvid on meie linnas esindatud.

Kahjuks pole keskerakondlik linnavalitsus soovinud juba aastaid võimaldada elanike mugavat ja ajakohast ligipääsu oma elukoha arengut puudutavatesse otsustesse. See, mis näiteks Helsingis on elementaarne, on Tallinnas suisa võimatu. Samal ajal on Pariisis võetud plaani aastaks 2024 tagada elanikele, et kõik vajaminev on 15 minutilise rattasõidu kaugusel. Sama põhimõtet katsetab juba ka Milaano. Kaotatakse autode parkimiskohti ning suurendatakse rohealade hulka, kus inimestel oleks parem liikuda, teenuste planeerimisel lähtutakse kogukonnakesksest lähenemisest.

Tallinnas seevastu vähendatakse rohealasid ning suurendatakse autodekeskset infrastruktuuri – täna on meil juba terve hulk tooteid ja teenuseid, mille tarbimiseks peab suunduma autoga linna teise otsa. Olgem ausad, ega siin ainult Tallinna süüdistada ei saa. Ka riigiasutused näitavad samasugust lähenemist – PPA poolt Lasnamäele ja Mustamäele viidud teenindusbürood on sellise suhtumise stiilipuhtad näited.

Automaksu asemele… rattamaks