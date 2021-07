Ebamugavustunne kätes ja jalgades – mis aitaks selle vastu? 

Need ebameeldivad nähud võivad olla põhjustatud vitamiin B1 ehk tiamiini puudusest ja oksüdatiivsest stressist. Tiamiinipuudus kaasneb mitmete krooniliste haigustega, näiteks suhkurtõvega. Vitamiin B1 puudus võib tekkida ka haigustest taastumise perioodil ja osade antibiootikumide või suukaudsete rasestumisvastaste vahendi- te pikemaaegsel kasutamisel.

B1-vitamiini puuduse sagedane põhjus on ühekülgne toitumine ja vähene liikuvus. Näiteks proteiini- ehk valgurikka dieediga liialdamine ja pikk paastumine võib põhjustada vitamiin B1 puudust. Ka alkoholi, kohvi, musta tee ja sigarettidega liialdamine toob kaasa vitamiin B1 puuduse.

Tõhusaks vahendiks nende ebameeldivate nähtude ravis on benfotiamiin - vitamiin B1 rasvlahustuv vorm, mis vähendab tiamiinipuudust.

Erinevate uuringutega on tõestatud, et benfotiamiin pidurdab valest toitumisest või haigustest põhjustatud kahjulike ainevahetusproduktide kuhjumist ning hoiab ära ja ravib veresoonte ja närvide kahjustusi. See vähendab tõhusalt närvivalu, käte või jalgade suremist, lihaskrampe ning aitab ennetada südamehaigusi. Benfotiamiin aitab ka haigusest põhjustatud kurnatusest jagu saada.