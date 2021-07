Eesti ajaloolane kaebas Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse kohtusse 

Aleksandr Koltšak (pildil) oli vene mereväelane, kes tõusis revolutsiooni eel admiraliks ja valitses aastatel 1918‒1919 suurt osa valgekaartlikust Venemaast. 1920. aastal lasti ta Irkutskis maha. Igor Kõptin esitas tänavu märtsis päringu Vene Föderatsiooni FSB arhiivile Vene valgete liikumise liidri admiral Aleksandr Koltšaki kriminaalasjaga tutvumiseks. FSB põhjendas keeldumist sellega, et admiral Koltšak ei ole Venemaal rehabiliteeritud. „Vaatamata sellele peaks FSB avalikustama Koltšaki toimiku Venemaa üldsusele ja välismaa uurijatele, sest tegemist on Venemaa ajaloo võtmeisikuga, kelle tegevusel oli suur mõju endise Vene impeeriumi aladel toimunud protsessidele. Sellepärast kaebasin Team29 advokaadibüroo kaasabil FSB kohtusse,“ ütles Kopõtin Õhtulehele. „Võidu puhul saab luua pretsedendi, mil saaksid ka teised uurijad ligi FSB arhiivis olevatele toimikutele, mis on koostatud nii rehabiliteeritud kui ka mitterehabiliteeritud isikute kohta.“ Venemaa arhiivid sisaldavad väga palju salastatud teavet, mille koostamise aeg on 80‒100 aastat tagasi. Need arhiivmaterjalid võivad olla Eesti ajalooga nii otseselt kui ka kaudselt seotud.