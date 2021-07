Eesti suvi toob absoluutse niiskuse rekordi 

Temperatuuri, mille juures veeaur hakkab kondenseeruma, nimetatakse kastepunktiks. See näitaja määrab ilma leitsakulisuse, tajutava temperatuuri. Ehkki keskmine õhutemperatuur on rekordkursil, võib suvi senise seisuga olla ka rekordiliselt kõrge kastepunktiga, mis on absoluutse niiskuse näitaja, selgitas Kamenik Õhtulehele. Ehkki kastepunkti rekordite üle arvet ei peeta, võib suvi olla absoluutse niiskuse mõttes rekordiline, sõnas ta. Kui palju veeauru on maksimaalselt õhus, määrab eelkõige temperatuur. „Näiteks kui 25 °C õhus on 1 m3 kohta 15 g veeauru, annab see märku 65% küllastusest. Aga kui seesama õhk jahtub, jääb absoluutne niiskus samaks ‒ ikka endiselt 15 g/m3.“ Samas pole suhteline niiskus enam sama, sest madalamal temperatuuril on küllastunud auru tihedus väiksem.