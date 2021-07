CIA: Vene sõjaväeluure ründab meie diplomaate Viinis 

Kõik need tunnused meenutavad nõndanimetatud Havanna sündroomi, tõbesid, mis tabasid Ameerika diplomaate 2016. ja 2017. aastal Kuubal ning aasta hiljem Hiinas. Mõnikümmend juhtu on seotud aga Washingtonis olnud välisteenistuse töötajatega. Ameeriklaste kinnitusel on tolle sündroomi all kannatanud mõne teisegi riigi diplomaadid – nende kodumaid nimetamata.