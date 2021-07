Lõpetage filmimine! Näitlejate liidu uued tingimused panevad filmilavastajad loobuma Eesti näitlejatest 

OLED NÄITLEJATE LIIDU LIIGE? Midagi sellist võivad filmitegijad tulevikus küsida enne lepingu sõlmimist igalt näitlejalt. Pildil filmi „Johannes Pääsukese tõeline elu“ võtted. Foto: Aldo Luud

„Näitlejate Liidu praegu esitatavaid tingimusi täites on näitlejad odavam palgata Inglismaalt. Ja nende nõuet, et kui film osutub kasumlikuks, tuleb neile maksta 10 protsenti kasumist, ei ole mitte kuskil maailmas. Aga kui film ei teeni kasumit? Kas nad osalevad siis kahjumi katmises?“ põrutab filmiprodutsent, kes on viimased kolm kuud maadelnud näitlejate liidu ootamatult esitatud nõudmistega.