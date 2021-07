Juhtkiri | Keskerakondlik riigi riisumise muster 

Õhtuleht paljastas mullu novembris, kuidas Mailis Reps korraldas oma laste vedu ministeeriumile kuuluva väikebussiga, rakendades autojuhti osaliselt lapsehoidja rollis – viimase tarvis oli ministeeriumisse palgatud vähemalt üks kõrgepalgaline nõunik. Siis selgus ka, et bussi kasutati ministri isikliku puhkusereisi tarvis. Paraku sellega ametist tagasi astunud poliitiku paturegister ei piirdunud, sest ridamisi tuli ilmsiks, kuidas Reps laskis ministeeriumil kinni maksta oma pere majutamise hotellis Rally Estonia ajal, ning et ministri kodus ilutses töö juurest kaasa võetud kallis Jura kohvimasin. Piiritust nahaalsusest kõneleb ka värskeim paljastus: oma 45. sünnipäeva tähistas tuntud poliitik tähtsate erakonnakaaslaste seltsis, lastes neljakohalise arve 30 inimese söögi ja jookide eest tipprestoranis tasuda ministeeriumil. Kas on veel midagi, millest me ei tea?

Kuigi meil pole põhjust arvata, et Repsiga koos lustinud erakonnakaaslased üldse teadnuks, kelle kulul nad tegelikult söövad-joovad, paistab mitme keskerakondlasega seotud skandaali tõttu, et varem polegi kellelegi neist õieti pähe torganud, et isiklike kulutuste kirjutamises riigi või kohaliku omavalitsuse arvele võiks olla midagi taunimisväärset, kui just vahele ei jää. Oma riigi riisumise muster pole mitte ainult Mailis Repsil, vaid kogu Keskerakonna ladvikul. Meenutame, kuidas Põhja-Tallinna endine linnaosavanem Peeter Järvelaid laskis Keskerakonna kampaaniatelki vedada linnaosavalitsuse ametiautoga, ja muidugi parteijuhi Jüri Ratase mõnusat elu peaministrina, kui restoranis hindu ei vaadatud ja keegi kandis alati hoolt, et pidu saaks jätkuda ka valitsusjuhi ametiautos. Kõnekas seegi, et Ratas pidas Repsi sobilikuks presidendikandidaadiks isegi veel pärast skandaali puhkemist.