Tarmo Kruusimäe | Välja tuleb vahetada nii Kallas, Kiik kui ka Lanno 

Tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus otsitakse taga mingit müstilist Terviseameti superadministraatorit, kes 2019. aasta oktoobris Terviseameti külmaseadmete seadistusi muutis. Nii väidab Lanno, kelle usalduskrediit on samas suurusjärgus Tanel Kiigega. „Superadministraatori“ leidmiseks moodustati kiiresti Kiige ettepanekul ja peaministri heakskiidul edgarsavisaarelik „tõekomisjon.“ Mis siis, et mitmed tippadvokaadid ütlevad, et tegemist on nõukaaegse PR-nipiga, mitte tõsiseltvõetava uurimisega.

Ma ei imestaks, kui tõekomisjoni ettepanekul lõpeb uurimine sellega, et määratakse Terviseameti peadirektorile Üllar Lannole mentor, nagu kümmekond aastat tagasi juhtus Rainer Vakraga, kes julges kritiseerida Edgar Savisaart.

Kiige-Kallase tõekomisjon on komplekteeritud igati savisaarlik-keskerakondlikus vaimus – näiteks on selle liikmeks iseennast uurima määratud Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske. Ise teen ja ise uurin lähenemine komisjonile just erilist sõltumatuse ja tõhususe aurat ei lisa. Kurb on ka see, et ajal, mil näiteks päästjate eelarvest kärbitakse 2,3 miljonit eurot, suhtutakse 3 miljoni euro väärtuses ravimite ja vaktsiinide raisku laskmisse justkui oleks kõik kõige paremas korras. Sellise ükskõiksuse eest ei saa vastutust kanda aga ainult Tanel Kiik, peeglisse peab vaatama ka peaminister Kaja Kallas. Kui peaminister teeb ebapädevusele ja hooletusele tahtlikult katet ja aitab tervishoiuhalduse vigu kinni mätsida, siis on tema süü ka selle võrra suurem.

Kui Üllar Lanno üritas pressikonverentsidel avalikkust rahustada stiilis „pole hullu, küll kindlustus hüvitab“ siis Kaja Kallas ütles, et „keegi ei saa praegu vastutada, muidu kindlustus ei hüvita kahjusid.“ Selline suhtumine paistab aga justkui üritaks endisest vandeadvokaadist peaminister kihutada riigiametit kindlustuspettuse teele. Kirsiks tordil on muidugi see, et kindlustus antud juhtumit kompenseerima ei hakka, sest Terviseamet on ise süüdi ja oma lao üle mõistlik järelevalve ning külmaseadmete reguleerimine on kindlasti asutuse enda vastutus.