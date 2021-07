Stroomi rannas hukkus eakas naine 

17. juulil kell 19.55 andis üks naine rannavalvele Stroomi rannas teada, et nägi põlvekõrguses vees teadvuseta naist. Vetelpäästjad läksid koheselt vette, tõid 73aastase naise veest välja ja alustasid elustamisega.

Hiljem tuli rannavalve juurde mees, kes väitis, et on hukkunu poeg. Politsei selgitas aga välja, et isikud ei olnud omavahel seotud. Esmaste andmete kohaselt oli naine rannas üksinda.