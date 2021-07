SILMIAVAV INFO: koroonaviirus ei jäta isegi emojisid rahule! 

Värskes blogipostituses käiakse mõned muudatused läbi. Näiteks saab edaspidi palju loogilisemalt oma tuttavatele märku anda, et sa oled parajasti maanteel – hingusele mineva emoji puhul ei käinud liiklussildid ja teemärgistus kuidagi omavahel kokku.

Foto: Kuvatõmmis/Google

Mida veel? Näiteks meditsiinilist maski kandev emoji oli varasemalt väga vaevatud näoga – ilmselgelt haigusest räsitud. Koroonaviiruse ajastul on maski kandmine aga ligimesest hoolimise märk, mis tähendab, et varem väsinud silmad on edaspidi pärani lahti.