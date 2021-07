KAIF AVASTUS: kanepi ajalugu kirjutatakse ümber 

Teadusajakirjas Science Advances avaldatud artikkel üritab ümber kirjutada kanepi ajalugu, vahendab CNN . Kui senini on eeldatud, et vanimad kanepitaimed kasvasid Lõuna-Aasias, siis värsked leiud paigutavad kanepi arenemise piirkonna hoopis Loode-Hiinasse. Esimesed suitsetamiskõlbulikud õied tärkasid vahemikus 10 000 – 3000 aastat enne meie ajaarvamist.

Šveitsi ja Hiina teadlaste koostöös uuriti läbi 110 taime genoomid – metsik ja kodune kanep, köiematerjal ja narkootikum. Teadustöö tulemusel jõuti järelduseni et nii tavaline kanep kui ka selle psühhotroopsem variant eraldusid oma ühisest eelkäijast kuskil 12 000 aastat tagasi – tavaliselt tähendab see, et taim oli selleks hetkeks inimeste poolt juba „kodustatud“. Algne kanep on ilmselt looduses välja surnud.