Kuigi jaanuarikuistest sündmustest Washington DCs on möödas veidi üle kuue kuu, jahivad USA korrakaitseagentuurid jätkuvalt seadusevastaselt Kapitooliumi tunginud isikuid. Tegu on erakordselt kireva seltskonnaga – näiteks hiljuti pääses üks sissetungija vahi alt, kuna salvestas endast 6. jaanuaril video, kus uhkustas, et on parajasti Valges Majas. Kohtunikul polnud muud võimalust, kui lubada ettekavatsetud märatsemises süüdistatu koduaresti alla, kuna kuidas sai ta midagi ette planeerida, kui ta ei teadnud isegi, kus ta viibib.