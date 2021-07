FOTOD | Eesti vetes leidis aset mereajaloo suurim katastroof 

Nõukogude Liidu ajal teati Juminda miinilahingut nime all Tallinna evakuatsioon või Tallinna läbimurre. Tegu oli punaarmeelaste ja nende perekonnaliikmete pagemisega pealetungiva Natsi-Saksamaa sõjamasina eest. Tallinnast lahkus enam kui 200 laeva, kellest 60 ei jõudnud kunagi pärale. Saksa ja Soome vägede poolt seatud miiniväljades hukkus üle 15 000 hinge.

Verise juubeli saabumise puhul korraldati ekspeditsioon „180 miili Leningradini“, kus Eesti poolt võttis osa muinsuskaitseamet ja venelasi esindas allveeuuringuid läbi viiv Uwex.

„Uuringud on planeeritud kahes osas – esimene neist on tänaseks teostatud (1-9.07). Teine on planeeritud augusti algusesse,“ rääkis muinsuskaitse allveearheoloogia nõunik Maili Roio. „Juminda miinilahingu käigus hukkunud laevade uurimisel on esmane ülesanne nende identifitseerimine ja ka lokaliseerimine. Juulis toimunud uuringute käigus filmiti viit vrakki, 3 neist identifitseeriti (Naissaar, Balhaš ja Everita).“