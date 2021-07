Esimesel päeval külastas Sail Tallinna pidustusi rohkem kui 30 000 inimest 

Eile said alguse läbi aegade suurimad Tallinna merepidustused, mis kannavad seekord merepäevade asemel nime Sail Tallinn. Kogu põhiprogramm ja tegevused on publikule tasuta. Kolmepäevane programm toimub neljas kohas ja viiel laval - Vanasadama kruiisialal, Noblessneris, Lennusadamas, Patarei merekindluses. Sail Tallinna raames on pealinna tulnud uhke 21-pealine külalislaevastik. Programmi fookuses on kõiksugu merelised tegevused nagu näiteks veesuuskade- ja kajakisõidud, purjeõpe. Merele sai purjeka, SUP-laua ja laevadega. Lisaks toimub ohtralt töötubasid igas vanuses külastajatele. Üles astuvad tuntud artistid Eestist ja välismaalt.

Kruiisialal eile, täna ja homme avatud Eesti disainitänaval on üle pika aja saanud kokku disainerid, et pakkuda huvilistele parimat Eesti moe-, aksessuaari-, toote- ja sisustusdisaini. Aasta vaikust on inspireerinud looma ning kohal on uute kollektsioonide esmaesitlused ja ka täiesti uued avastused.



Vanasadama Kruiisialal avati Disainitänav. Lavale astusid Kompass, Taisi Laululapsed, Ewert and the Two Dragons, Viimsi ViVa Festivali gala-kontsert mille raames esinesid Gerli Padar, Kelli Uustani, Inger, Laura, Stig Rästa, Carlos ja Raul Ukareda ja Aarne Saluveeri laululapsed. Toimus pidulik Sail Tallinn avamine koos Break Free Queen Tribute showga (IT). Veel rõõmustasid publikut The Boondocks ja Miljardid.

Värskelt avatud Kruiisi promenaadil toimus Ivo Lille päikeseloojangu kontsert.