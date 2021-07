PALJASTUSED: augu Estonia pardasse lõi merepõhi, aga miks andis alla vöörihing? 

Kolmapäeva hilisõhtu tõi keset Läänemerd seisvalt uurimislaevalt EVA 316 pommuudise: veel kaks aastat tagasi oma varasemal kohal seisnud Estonia vööriramp on eest kukkunud. Segadusele lisas hoogu segane sõnum: Eesti poolelt räägiti, et ramp on hingedelt maas, Rootsi meedias, et üks hing on siiski oma kohal. Reede hommik tõi selguse: tõtt rääkisid mõlemad. „Tuvastasime, et vöörirambi parema parda väike tükk on vöörirambi parema parda hinge küljes. Samuti tuvastasime allveerobotiga, et vöörirambi parema sisemise nurga tükk on puudu,“ rääkis uuringute juht Rene Arikas. Arikas konstateerib fakte, aga ei spekuleeri. Laevaehitusinsener Kristjan Tabri tõlgib ohutusjuurdleja sõnu: hinge kinnitusaas on endiselt laeva küljes, järele andis ramp ise.