MÄSS JÄTKUB: Lõuna-Aafrikas tuli politsei toiduvarusid ja poode valvama 

Relvastatud valvur peab kaubamaja ees valvet. Foto: AFP/Scanpix

Lõuna-Aafrika Vabariigis jätkuvad meeleavaldused vangistatud eksriigipea Jacob Zuma toetuseks. Küllap on üheks möllu ajendiks siiski ka vaesus, töötus ja toidupuudus. Olukord on läinud nii kaugele, et mõnel pool rüüstasid vihased massid poed toidust ja muudest varudest tilgatumaks. Toiduvarude transporti pidi valvama tulema politsei.