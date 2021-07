MAHA DIKTATUUR! „Me ei taha leivapudemeid. Tahame vabadust!“ 

NÕUAVAD VABADUST: tuhanded protestijad on Kuubal harukordne ja võimu jaoks ebamugav vaatepilt. Foto: AFP/Scanpix

„Ma arvan, et kommunistid on kaotanud kontrolli, neil pole sellele olukorrale lahendust,“ räägib Kuuba pealinna Havanna elanik Waldo Herrera. Diktaatorlikku saareriiki vaevavad rahutused, millesarnaseid pole nähtud juba aastakümneid. Rahvas on tüdinud näljast, koroonast, aga ka kogu riigikorraldusest üldse.