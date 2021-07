Nurgeline ja müstiline Sent M`Ahesa: tantsijatar täiesti teisest maailmast 

KOREOGRAAF JA TANTSIJANNA: Sent`Mahesa Estonia lavastuses „Aida“ 1923 kus ta esines lavastuses ja seadis tantsud. Foto: Rahvusooper Estonia arhiiv

„Võisin olla siis nii umbes 13aastane, kui Pärnus esines Sent M`Ahesa, tol ajal Euroopas üsna kuulus eesti päritoluga tantsijanna. Ja tantsis tuletantsu ‒ tule ja mõõkadega. Sain sellest niisuguse elamuse, et pidin lausa hulluks minema. See nagu pööras midagi sees,“ meenutas Salme Reek 1987. aastal ajakirjas Teater.Muusika.Kino. See võis niisiis olla 1920. aasta paiku, kui M`Ahesa innustas Reeki kodus etendusi tegema ja tantsijannat järele tegema.