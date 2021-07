Juhtkiri | Kas tõstame vraki üles? 

Teisalt näitas uurimine, et ka tänapäevane tehnika ei pruugi olla piisaval tasemel, et anda meile viimse detailini selge ülevaade vraki seisukorrast. Näiteks pole seitsmendat ja kaheksandat laevatekki võimalik uurida allveerobotiga, kuna seal on rippuvad otsad, juhtmed ja muud ohtlikud jupid. Ka segas uurijate tööd tundmatut päritolu signaal, mis halvendas oluliselt nähtavuse ulatust. Ja nagu märgib Estonia huku uurimiskomisjoni juhtinud Margus Kurm: avastus lahtisest vöörirambist, mis lahkneb varasematest uurimistulemustest, muudab niikuinii võimatuks uurida laeva kujul, mil ta uppus.

Paradoksaalsel kombel ei pruugi vähemalt vraki hetkeseisust täieliku ülevaate saamiseks tipptasemel tehnikat aga vaja ollagi – piisaks vraki merest üles toomisest. Tehnilist keerukust ei saa loomulikult eitada sellegi juures, rääkimata selle maksumusest, mis eelmise siseministri Mart Helme sõnul on enam kui 100 miljonit eurot. Samal ajal on raske näha, miks peaks kogu summa tasumine jääma just Eesti kanda, kui asjast vahetult huvitatud pooli on tegelikult kolm: hauarahulepingule on alla kirjutanud Eesti, Rootsi ja Soome.