Sail Tallinn alustas: uhked purjelaevad on saabunud Lennusadamasse ja Noblessnerisse 

Täna alguse saanud läbi aegade suurimad Tallinna merepidustused kannavad seekord merepäevade asemel nime Sail Tallinn. Kogu põhiprogramm ja tegevused on publikule tasuta. Kogumaistest artistidest ja merelistest tegevustest koosnev programm toimub neljas kohas ja viiel laval - Vanasadama kruiisialal, Noblessneris, Lennusadamas, Patarei merekindluses. Sail Tallinna raames on pealinna tulnud uhke 21-pealine laevastik, toimub ohtralt töötubasid igas vanuses külastajatele, avatud on Eesti disainitänav, üles astuvad tuntud artistid Eestist ja välismaalt.