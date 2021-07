Kohus: õlitehast võib siiski ehitada 

Kuigi ringkonnakohus leidis, et MTÜ-l Loodusvõlu esineb esialgse õiguskaitse vajadus, ei pidanud kohus esialgse õiguskaitse jätkuvat kohaldamist põhjendatuks seoses kohtuasjas esitatud ekspertide hinnangutega, millest koosmõjus keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruandega nähtub, et ehitustegevusega kaasnev ebasoodne mõju lähedal asuva Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärgile on Euroopa Kohtu standardile nõutavalt piisava selgusega välistatud. Eeltoodust tulenevalt leidis ringkonnakohus, et esineb alus ehitusluba vaidlustanud MTÜ Loodusvõlu esialgse õiguskaitse taotluse osas tehtud varasema kohtumääruse muutmiseks.