Seisukoht | Jõuludeni on 160 päeva

Foto: Tiina Kõrtsini

Kui tihti oled end viimastel nädalatel tabanud mõttelt: „Millal need pagana kuumakraanid küll kinni keeratakse, enam ei jõua“? Iga päev? Ära muretse, pool suve on läbi ning pime, kõle ja vihmane sügis polegi enam mägede taga. Ja mis veel parem – jõululaupäev on juba 160 päeva pärast!