Nädala tipud | Rongifirma karistab rattasõitu 

Peaminister Kaja Kallase salapärane sõnum, et hea presidendikandidaat on leitud, aga tükk tegu on tema veenmisega, et ta nõus oleks, loob huvitava arengustsenaariumi, kus riigipeaks võib saada inimene, kes seda ise väga ei tahagi. Selline moosimine ja väänamine on seda arusaamatum, kui meil on tegelikult olemas erakondadeüleseid presidendikandidaadi kandidaate, kes ei tee saladust, et nad on sellest ametikohast siiralt huvitatud – võtkem teaduste akadeemia president Tarmo Soomere või ametis olev president Kersti Kaljulaid.