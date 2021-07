Eesti suurim pannkoogirestoran Pann&Kook pakub maitsvaid pannkooke ja rohkelt rõõmu lastele 

See muinasjutuline lasteala (kus on isegi tuld purskav lohe) näeb eriti vinge välja ja põnnidel on seal tore. Tihti on probleem, et kohvikutes ei ole korralikke lastealasid ning võsukestel hakkab õige pea igav. Siin küll seda muret ei teki. Muide, sõbralik teenindaja mainis, et korra kuus käib kohal Lotte isiklikult, et lastega mängida!