Politsei palub abi 33aastase Elena asukoha tuvastamisel 

Elena on 160 cm pikk, tüsedama kehaehitusega ning tal on lühikesed helepruunid juuksed. Hooldekodust lahkudes oli tal seljas heledat värvi kapuutsiga dressipluus ning jalas beeži värvi püksid. Elena kõneleb vene keeles.



Elena on varemgi hooldekodust lahkunud, kuid mitte nii pikaks ajaks. Ilma kõrvalise abita võib ta hätta sattuda.



Politsei on suhelnud Elena lähedastega ja kontrollinud võimalikke viibimiskohti, kuid seni ei ole otsingud tulemusi andnud.