HUKKUNUID ÜLE 90: Saksamaal kardetakse üleujutuste jätkumist 

„Kannatused muudkui kasvavad,“ teatas Reinimaa-Pfalzi peaminister Malu Dreyer kohalikule meediale. Ta lisas, et ainuüksi tema liidumaal on hukkunud üleujutuste tagajärjel juba üle 50 inimese. Tänu suurtele vihmavalangutele on riigis purunenud mitmed tammid. Mitmete väikelinnade ja külade infrastruktuur on täielikult hävinenud ja ülesehitus nõuab ohtralt aega ja raha, vahendab Reuters. Olukord pole aga sugugi lõppenud ja võimud kardavad, et niigi kurba statistikasse lisandub veelgi ohvreid.

Samal teemal Maailm Üleujutused Lääne-Euroopas: surnud on vähemalt 33 inimest Reinimaa-Pfalzist põhjas asuvas Põhja-Rein-Vestfaalis Ahrweileri piirkonnas on teadaolevalt hukkunud umbes 30 inimest. Eile ei saadud ühendust umbes 1300 inimesega. Põhjus on ilmselt selles, et üleujutuste käes vaevlevates paikades on probleeme võrguühendusega – seega pole inimestel võimalik lähedastega telefoni kaudu ühendust saada. Reede hommikul varisesid Kölni lähedal Erftstadtis kokku ka mitmed majad. Ehkki paljud omanikud olid evakueeritud, olid mõned neist keelule vaatamata ohtlikusse paika naasnud. Kuna Erftstadti viivad teed olid üleujutatud, pidid päästjad paatidega aitama hättasattunud inimesi. Põhja-Rein-Vestfaali peaminister Armin Laschet külastas ka ise tugevalt kannatada saanud piirkondi ja süüdistas juhtunus globaalset soojenemist.

USAs visiidil viibiv kantsler Angela Merkel avaldas kaastunnet kõigile, kes kaotasid loodusõnnetuse tõttu lähedasi. Ta tõdes, et tragöödia tõeline ulatus saab selgeks alles saabuvate päevade jooksul. Kantsler lubas, et valitsus ei jäta sel raskel ajal sakslasi hätta. Saksamaa siseminister Horst Seehofer ütles ajakirjale Spiegel, et valitsuse eesmärk on tagada kannatada saanud piirkondadele võimalikult kiiresti rahalist toetust. Abimeetmete pakett kinnitatakse ilmselt järgmise nädala keskpaigas.