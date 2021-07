VIDEO | ESTONIA VRAKI UURING: vööriramp murdus küljest, mitte hing ei andnud alla 

Arikas võttis kokku neljapäevased tööd: „Jätkasime allveerobotiga tehtavate uuringutega, mille algul pigem keskendusime tekimajale, vasaku parda lengerkiilu osale, täpsemalt mõõtsime ära ka parema parda vigastuse. See on vähemalt 22 meetrit pikk ja neli meetrit kõrge. Vigastuse täpne ulatus pole teada, kuna see jääb laevakere alla.