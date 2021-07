Sotsid kutsuvad erakondi ühiselt presidendikandidaati otsima 

„Selleks on vaja, et aruteluringis osalevatel erakondadel oleks kokku enam kui 67 mandaati Riigikogus. Seni kuni omavahel arutavad vaid koalitsioonierakonnad, kellel Riigikogus piisavalt hääli pole, jõuavadki nad tulemuseni, et „meil on väga hea kandidaat, aga ta pole nõus kandideerima“, selgitas Saar tänase patiseisu põhjuseid.



Sotsiaaldemokraatide esimees pakkus välja, et ühise kandidaadi otsimist võiks alustada neist, kellel on rahva seas suurem toetus, tellides selleks esindusliku valimiga uuringu. Saare sõnul oleks sel moel riigikogus presidenti valides arvestatud ka rahva arvamusega.