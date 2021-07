Vihjet kontrollinud politsei pidas Aivar Riisalu auto kinni 

Laupäeval 3. juulil pool tundi enne südaööd sai politsei kõne, et mees on joobetunnustega autosse istunud. Politsei kontrollis infot ja tuvastas, et korrarikkumist ei olnud, teatas politsei esindaja. Politsei peatas Aivar Riisalu auto Tallinn-Tartu-Võru maanteel. Tol õhtul esines Aivar Riisalu Põltsamaal. „Vaesekesest on muidugi kahju, ma ju ei tarbi alkoholi....halb õnn tal,“ kommenteeris juhtunut Aivar Riisalu Õhtulehele.