Lennuohutus: Aidu tuulikud on valgustamata  

Eleoni esindaja Andres Sõnajalg on ERRIle väitnud, et lennuohutustuled on tuulikutel olemas ja nende kasutamiseks on tehtud ka kõik vajalikud installatsioonitööd. Sõnajala seisukohalt on TTJA alusetult keeldunud tuulikute tarbimissuunalisest pingestamisest. TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtiki sõnul on amet Aidu tuulepargi arendajat teavitanud vajadusest lennuohutustuled käivitada. „Arendaja keeldus sellest, väites, et selleks on vajalik terve tuuliku pingestamine. Tuuliku pingestamine on aga TTJA ettekirjutusega keelatud, seda arendaja tegevusest tuleneva ohu tõttu tuuliku käivitamiseks,“ sõnas Tamtik ERRile.