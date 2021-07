Koroonajärgne katsumus haiglas: palavus kurnab ülikooli kliinikumi patsiente ja töötajaid 

NÄEB AJALOOLINE VÄLJA: Kõikides Tartu ülikooli kliinikumi hoonetes ei ole jahutust, pikalt kestnud palavus on F-korpuse ülemised korrused talumatult kuumaks kütnud. Foto: Asso Ladva

„Tegemist on kardioloogiaosakonnaga, kus viibivad südamehaiged patsiendid, sellepärast on olukord eriti mõistetamatu. Igaühele on sellises kuumuses viibimine koormav ja ebameeldiv, mis siis veel rääkida neist, kel süda jukerdab,“ vahendab Aiki nähtut, kui ta käis haiglas oma lelle vaatamas.