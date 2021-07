Juhtkiri | Hea, et Ansip pole peaminister 

Õnneks pole Ansip aga enam peaminister ja tema erakonnakaaslane Kaja Kallas on valitsusjuhina koostöös Keskerakonnaga valinud elanikkonna kaitsel tasakaalukama lähenemise. Peaminister Kaja Kallas ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik on korduvalt rõhutanud, et vaktsineerimata inimesi lauspiirangute alla ei panda, küll aga peavad nad vajaduse korral tõestama oma nakkusohutust. Samal ajal ei saa välistada, et vastandlike seisukohtadega püüab Reformierakond korraga silma teha eri masti valijatele.