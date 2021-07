KREMLI SALAJANE RAPORT: Putin andis käsu, et tahab „psüühiliselt ebastabiilset“ Trumpi presidendiks 

Foto: Reuters/Scanpix

Briti väljaande The Guardian käes on dokumendid, millest ilmneb, et 2016. aasta algul kohtus Venemaa president isiklikult oma ministrite ja luurebossidega. Viimastele andis ta ülesandeks kindlustada, et USA järgmiseks presidendiks saaks toona veel vaid vabariiklaste partei esinominent Donald Trump. Kremli raporti koostajail Moskva favoriidi kohta just häid sõnu öelda ei olnud.