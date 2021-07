Manuela Pihlapi vastus Raimond Kaljulaiule: Isehakanud kriisijuht väidab mida iganes, et eetrit saada 

Kui viirusepuhang Eestis 2020. aasta kevadel algas, nõudis Raimond Kaljulaid kiireid ja drastilisi piiranguid. Ei läinud kaua, aprilli lõpuni, kui ta nõudis juba koos sotsidega elu võimalikult kiiret lahti tegemist, seda eriti spordi- ja mänguväljakute osas, ehkki nakatumise mõttes oli seis siis veel omajagu problemaatiline.

Lõdvendamismõtteid oli teisigi. Mida kirjutas Kaljulaid 24. aprillil 2020 sotsiaalmeedias? „Mina ei poolda kohustuslikke maske. Riik saab veenda, anda inimestele tasuta maskid – eriti eakatele. Me peame usaldama Eesti inimesi ja nende tervet mõistust. Maskidebatt on üldse mõttetu – mõtleme parem, kuidas kriisis inimesi ja ettevõtteid aidata." Maskiga on kahtlemata ebamugav ja tunnen end sellest vabanenuna väga hästi, kuid Teadusnõukogu ega ka maailma teadlaskonna seisukohalt pole küll maskidebatt kuidagi mõttetu. Eriti olukorras, kus haigus vahepeal levis meeletu kiirusega.

Mõned kuud hiljem poseeris sama mees taas sotsiaalmeedias, mask ees, nagu tubli viirusega võitleja. Peagi sai aga sellest etteheide teistele, miks teised piisavalt palju ei tee. Novembriks aga nõudis ta juba võimudelt, et maske jagataks tasuta ja viitas ka sotside kodulehel viroloogidele, et need ka pooldavad maskikohustust (11.11.2020).

Seisukohtade kardinaalne muutmine paistis silma ka koolide osas. Märtsikuine piirangute nõudja hakkas septembris hoopis kritiseerima Tallinna linna soovi koolides piiranguid kehtestada. „Minule kui Tallinna linnavolikogu saadikule ei ole teada mingeid selliseid asjaolusid, mis viitaksid vajadusele nüüd ja kohe koolides õppetöö ümber korraldada,“ kirjutas Kaljulaid 2020. aasta 10. septembril õppetöö hajutamise vastu. „Me ei ela enam kevades, kus oli väga suur teadmatus ja määramatus ning elu kiire ümberkorraldamine oli kõigiti põhjendatud. Siis linnavalitsus venitas otsustamisega, nüüd aga kiirustatakse. (…) Tänaseks on kõik märksa targemad ja teadlikumad. Inimesed teavad, kuidas end ja teisi paremini kaitsta ja hoida.“ Ühtlasi nõudis ta, et koolis peab kõik jätkuma vanaviisi, mis siis, et Eestil seisis ees tohutu, üle poole aasta kestev viirusepuhang, mis viis haiglasüsteemi võimekuse piirini. Täna teame, kui kohatu see sügisene muretus oli.

See muidugi ei takista Raimond Kaljulaidi nüüd rääkimast, et keegi ei teinud midagi viiruse leviku pidurdamiseks, kuigi on selge, et viirus levis ka koolides.

Ühe asja aga tahaks tema väidete osas ära õiendada. Nimelt kirjutab ta üsna ebaõiglaselt ja fakte eirates, et minister Kiige ajal pole meditsiini lisaraha tulnud. Nimelt on aastatel 2020-2021 otseselt COVID-19 tervishoiukuludele eraldatud üle 200 miljoni euro. See on kulunud haiglate ja perearstide kulude katteks, testimisele ja vaktsineerimisele. Lisaks veel 540 miljonit laiemalt tervishoiuvaldkonnale eeldatavate maksulaekumiste vähenemise kompenseerimiseks aastatel 2021-2024. Siia lisanduvad omakorda Tallinna haigla rajamise plaan ja teised tervishoiuvaldkonna investeeringud, mida toetatakse Euroopa Liidu vahenditest ca 350 miljoni euro ulatuses.

Me võime viirusega hakkamasaamisel ja vaktsineerimise korralduses kritiseerida nii mõndagi. Kuid mis puudutab kriitikat, et Tanel Kiik on süüdi, et arste ja õdesid pole piisavalt, siis seda on raske tõsiselt võtta. Meditsiinipersonali kriis on kõikjal, kus on pandeemia. Selle ajaga, mis Kaljulaiul kulub oma seisukohtade risti vastupidiseks muutmiseks, ei suuda meditsiiniõeks õppija isegi üht semestrit läbida. Kui asja läbinisti kriitiliselt võtta, võib ta küsida raskeid küsimusi Rannar Vassiljevilt, Jevgeni Ossinovskilt ja Riina Sikkutilt, kes on enne pandeemiat, aastatel 2015-2019, olnud tervisevaldkonna eest vastutavad ministrid.