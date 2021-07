Miks unustasid kõik osapooled ära, et 1994. aastal Estonia vraki autotekki uuriti? 

Avastus, et Estonia vraki vööriramp ei seisa enam oma kohal ja pääs laeva autotekile on valla, paneb küsima, kas traagiliselt uppunud aluse sisemus väärib läbiuurimist. Kõige selle juures tasub aga meenutada, et ilmselt käidi Estonia autotekil juba esimesel sukeldumisel 1994. aastal – see on lihtsalt maha vaikitud.