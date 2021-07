Eesti saatis välja Venemaa diplomaadi  

Tegemist on vastusammuga Eesti konsuli väljasaatmisele Venemaalt, nii nagu on diplomaatias rahvusvaheliselt tavaks ja lähtudes vastastikkuse põhimõttest.

„Loodame, et see episood ei kahjusta Eesti ja Venemaa kahepoolseid suhteid. Eesti on jätkuvalt huvitatud heanaaberlikest ja konstruktiivsetest suhetest,“ edastas välisministeerium. „Endiselt on väga kahetsusväärne, et Venemaa on valinud suhtluseks Euroopa Liidu ja liikmesriikidega ebasõbraliku joone.“