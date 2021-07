MISKI EI KLAPI! Estonia uurimiskomisjoni liige: on tähtis vahe, kas vööriramp on täiesti küljest või lihtsalt pöördunud 

Laevainsener Jaan Metsaveer kuulus parvlaev Estonia huku uurimiseks 1994. aastal loodud Eesti-Soome-Rootsi ühiskomisjoni. Hiljutiste avastuste valguses häirib Metsaveert see, et seni ajakirjanduses ilmunud tekstid ei klapi. Kui ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas ütles video vahendusel, et „vööriramp lebab paremas pardas, toetudes osaliselt laevakerele“ ehk on justkui täiesti küljest, siis Rootsi kajastuse järgi on ramp ikkagi laeva küljes.