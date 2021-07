USA nakatumiste uues tõusus võib süüdistada vaktsineerimise suhtes passiivseid osariike 

Mitmekümnes USA osariigis on olnud nakatumisnäitajad viimastel nädalatel selges tõusutrendis. Osaliselt on selles süüdi kiirelt leviv deltatüvi, mis moodustab kogu riigi haigusjuhtumitest juba enam kui poole. Teisalt on jäänud vaktsineerimine paljudes osariikides peaaegu toppama. Kokku elab USAs üle 332 miljoni kodaniku, kellest praeguse seisuga on osaliselt või täielikult vaktsineeritud pea 185 miljonit inimest – üle 55% elanikkonnast (täielikult 160 miljonit ehk üle 48%). Siiski erineb vaktsineerimise osakaal erinevates osariikides meeletult – mõnes on saanud vähemalt ühe süsti kaks kolmandikku elanikest, teistes napilt üks kolmandikku.