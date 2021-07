AVALIKU KORRA RIKKUMINE! BMW-ga kommunismiohrite mälestusmärgi juurde sõitnud meest trahviti 

„Sellist teadlikku barbaarsust ei osanud oodata. Tegu on sümboolse hauatähisega, see on ainuke paik maailmas, kus tuhanded eesti pered saavad oma kommunismiohvrist sugulasi nende nimede juures mälestada. Memoriaal on meie rahva mälukandja. Ei mahu pähe, kuidas saab olla nii ükskõikne ja kultuuritu. Politseisse on teade edastatud ja loodan, et sellega tegeletakse tõsiselt,“ sõnas Metlev, et et sellist ennastimetlevat barbaarsust pole veel memoriaalis nähtud.