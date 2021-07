Laevaehituse insener Kristjan Tabri avastusest Estonial: kui vööriramp on lahti, siis oleks mõistlik see pinnale tuua

Iga laeva seisukord halveneb, kui see on aastakümneid lebanud merepõhjas. „Tuleks aru saada, kas siis, kui rootslased seal [2019. detsembris] filmimas käisid, kas siis ramp oli laeva küljes. Kui ta oli täpselt samas asendis, mis 1994. aastal ehk esimesel skaneerimisel, siis see on kindlasti üllatav,“ rääkis Tabri.